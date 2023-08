Casa do Benfica de Santarém é vandalizada e diretor ironiza: «A pressa é tanta que não se olha a meios»

O local onde estará instalada a nova Casa do Benfica de Santarém foi vandalizado. O diretor das Casas do Benfica, Jorge Jacinto, divultou fotografias dos estragos através da sua página do Facebook e ironizou. A pressa é tanta de entrar na nova Casa Benfica Santarém que não se olha a meios!! Calma", escreveu.Na sua publicação, o diretor também deixou um recado em relação à vigilância que o local vai ter. "O Benfica Ativo abre já dia 11 de setembro com uma semana gratuita para experimentar as muitas atividades que vai haver para todas as idades. O Restaurante, Barbearia e Loja abrem também muito em breve e as portas vão tirar fotos aos mais precipitados", salientou.Esta será a primeira Casa 2.0 dos encarnados e será inaugurada já na primeira quinzena de setembro