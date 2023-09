Casa do Benfica Santarém promete recriar um mini estádio

O Benfica deu hoje o pontapé de saída no projeto Casas 2.0, com o início das atividades em Santarém. Com a presença do vice-presidente do clube Domingos Almeida Lima e o diretor para as Casas, Jorge Jacinto, arrancou na representação de Santarém o Benfica Ativo.

Trata-se de uma área nuclear do projeto, uma vez que disponibiliza atividades que vão da ocupação de tempos livres, apoio escolar e prática de desporto para os mais novos ao paddle, yoga, pintura e outras ocupações para os seniores. A inauguração do novo espaço está prevista para a segunda semana de outubro.

Construído no Jardim da Liberdade, no coração de Santarém, o Benfica Ativo fica numa zona totalmente remodelada. Um restaurante com cerca de 190 lugares, uma barbearia, uma loja com artigos oficiais do clube, e um mini-polidesportivo coberto, completam este espaço de 600 metros quadrados, com um custo estimado de 1,8 milhões de euros.

Uma das atrações, no restaurante, será o sistema de som e imagem do restaurante, que promete recriar um mini estádio, com 18 ecrãs e som real da Luz, com recurso a uma tecnologia inovadora. Como explicou a Record Domingos Almeida Lima, este é "um projeto piloto, aberto a todas as ideias e inovações". Vila Real, Beja, Portalegre, Torres Vedras e Évora são outras cidades que deverão receber nos próximos anos novas casas do Benfica.

Durante esta semana, os interessados em frequentar o Benfica Ativo poderão experimentá-lo sem compromisso. Para esta quarta-feira está prevista a presença das judocas Telma Monteiro e Bárbara Timo e de dois andebolistas da equipa sénior, que irão conviver com os mais novos. Estas serão, de resto, duas das modalidades principais a desenvolver pela Casa do Benfica de Santarém.