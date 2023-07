César Boaventura coloca SAD do Benfica em tribunal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O empresário César Boaventura interpôs uma acção contra a SAD do Benfica, reclamando uma indemnização de 984 mil euros, já incluídos juros, pela transferência de Nuno Tavares para o Arsenal, em 2021 . O agente, que se encontra em prisão domiciliária, arrolou como testemunhas Luís Filipe Vieira e Rui Pedro Braz, mas também Célia Falé, do gabinete jurídico das águias, e Edu Gaspar, diretor-desportivo dos gunners.