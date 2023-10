Chegada tardia para o Benfica aos Açores

A comitiva encarnada parte hoje à noite, pelas 21h30, do Aeroporto Humberto Delgado com destino aos Açores. A chegada a Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, está prevista para a meia-noite, 23h00 locais, 24h00 no Continente. Aí, as águias terão um autocarro à espera, na pista, que as levarão ao local onde ficarão hospedadas. A viagem acontece numa altura em que o país está em alerta devido à tempestade Aline.

Antes da deslocação, Roger Schmidt fará a antevisão ao duelo com o Lusitânia. Como habitual, o treinador do Benfica falará aos jornalistas, no auditório do Benfica Campus, pelas 13h00. Resta saber quem são os elementos que o alemão vai levar para Angra do Heroísmo. É que, após os compromissos com as seleções, o técnico vê o seu plantel compor-se a conta-gotas. Otamendi e Neres chegam hoje ao Seixal, pelo que há a curiosidade sobre se a dupla sul-americana, que foi ontem a jogo, vai ou não juntar-se à equipa para o duelo da Taça de Portugal. O capitão das águias jogou os 90’ das duas partidas da Argentina, com Paraguai (1-0) e Peru (2-0), em jogos de apuramento para o Mundial’ 2026. Já o extremo alinhou nos últimos 17’ da derrota do Brasil, por 2-0, ante o Uruguai, depois de não ter sido utilizado no empate a uma bola com a Venezuela.