Cher Ndour prestes a assinar pelo PSG

A passagem de Cher Ndour pelo Benfica poderá estar muito perto de chegar ao fim. Segundo informações avançadas esta terça-feira pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o médio internacional pelas seleções jovens de Itália prepara-se para assinar a custo zero pelos parisienses, depois de ter rejeitado renovar contrato com as águias.





Apesar de esta ser uma informação que já vinha sendo adiantada há algumas semanas, a novidade é que o clube francês terá levado, nos últimos dias, a melhor sobre um emblema da Premier League, que também disputava o jovem médio italiano, convencendo-o assim a rumar a Paris.Ainda de acordo com a mesma fonte, Cher Ndour poderá ser oficializado em breve como novo jogador do PSG, podendo juntar-se assim a Manuel Ugarte (Sporting) como novo reforço dos parisienses para a nova temporada que se avizinha.

Pelas águias, Cher Ndour venceu a edição de 2021/22 da UEFA Youth League e sagrou-se campeão nacional na última época.