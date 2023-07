Cher Ndour revela mágoa: «O Benfica não me deixou ir ao Mundial Sub-20»

O médio Cher Ndour não aceitou renovar pelo Benfica e optou por prosseguir a carreira no PSG. Em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', o italiano mostrou-se desagrado com a atitude dos encarnados em travar a sua participação no último Mundial sub-20 - disputado entre 20 de maio e 11 de junho."Tive muita pena, um Campeonato do Mundo é um Campeonato do Mundo. A ausência não foi culpa minha, o Benfica não me deixou ir. Mas acompanhei todos os jogos, foi realmente uma grande viagem", afirmou o jovem, de 19 anos, acerca da prova disputada na Argentina e em que a Itália perdeu (0-1) com o Uruguai na final.