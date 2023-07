Chiquinho recebe medalha da Câmara Municipal de Santo Tirso: «É um orgulho»

O médio Chiquinho foi distinguido este sábado com a Medalha Municipal de Mérito Desportivo - Grau Bronze, atribuída pela Câmara Municipal de Santo Tirso. O jogador do Benfica é natural do concelho e foi uma das personalidades distinguidas pelo contributo desportivo e pelo exemplo que constitui para a comunidade. O jogador, de 27 anos, já se encontra em plena pré-temporada ao serviço dos encarnados e não pôde comparecer à cerimónia, não deixando de agradecer através das redes sociais."Não podendo estar presente agradeço ao presidente Alberto Costa e a todas as pessoas que com ele trabalham pela distinção. É um orgulho para mim e para a minha família, obrigado", escreveu Chiquinho numa story do Instagram onde era bem visível a medalha e o respetivo diploma atribuído pela Câmara Municipal de Santo Tirso.