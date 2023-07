Chiquinho: «Ser campeão era um sonho que tinha desde menino»

A gozar um período de férias antes de voltar ao ativo no Benfica, Chiquinho foi este sábado alvo de uma homenagem em Vila Nova do Campo, Santo Tirso, algo que o deixou bastante sensibilizado. Em declarações à Rádio Vizela, o médio mostrou-se honrado com a distinção e assumiu que cumpriu um sonho este ano."É um enorme orgulho receber esta distinção. Foi uma honra ser homenageado pela terra que me viu nascer. Ser campeão era um sonho que tinha desde menino. Sempre apoiei o Benfica. Os meus pais incutiram-me o amor ao Benfica. Cresci a gostar do clube e conquistei esse sonho", assumiu o médio.Olhando ao futuro, o médio assume que tem muito por conquistar. "Tenho muitos sonhos, mas não vou partilhá-los agora porque acho que não faz sentido. Estou feliz, mas vou continuar a lutar para conquistar os meus objetivos e trabalhar sempre para ser melhor", garantiu.