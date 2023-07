Cidade da Praia terá Casa 2.0

Uma delegação das águias liderada pelo ‘vice’ Domingos Almeida Lima, acompanhado do ex-jogador Abel Xavier, esteve em Cabo Verde para participar na Festa de Campeões, evento organizado pela Casa do Benfica da Cidade da Praia. A dupla começou por ser recebida na Câmara Municipal da Praia pelo presidente, Francisco Carvalho. O objetivo foi criar condições de segurança na zona onde está localizada a Casa do Benfica, sendo proposto que a nova Casa 2.0 permaneça no mesmo local, assumindo a edilidade a cedência do espaço e a logística do projeto.

A agenda prosseguiu com um encontro com o Presidente da República, José Maria Neves, onde foi abordado o estreitamento das relações entre o clube e a administração local. "Esta reunião foi muito importante. Mostrou-se atualizado face às necessidades da Casa do Benfica. Pediu-nos que o troféu do 38 visite a Cidade da Praia, atendendo aos milhares de benfiquistas que há na cidade, bem como a presença do presidente, Rui Costa. Dissemos que ele virá no dia da inauguração, que esperamos seja para breve", afirmou Domingos Almeida Lima. Segiu-se um jantar com parceiros locais, como a CVTelecom, e os órgãos sociais do CD Travadores.