Comitiva do Benfica viaja hoje em voo charter

A equipa do Benfica viaja hoje, às 22 horas, para Milão em voo charter. Normalmente, os encarnados partem para os jogos no estrangeiro apenas na véspera mas tendo em vista a 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões os responsáveis decidiram antecipar um dia. Os jogadores treinaram ontem de manhã, no Seixal, com os titulares frente ao FC Porto a cumprir uma sessão de recuperação. Amanhã o programa das águias prevê a conferência de imprensa de Roger Schmidt e um jogador, às 17h15, sendo que o treino de adaptação ao relvado do San Siro começa às 18h, com os primeiros 15 minutos abertos.