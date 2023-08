Comportamento do público obriga Benfica a pagar mais de 7 mil euros

O Benfica terá de pagar mais de 7 mil euros em multas devido ao comportamento do público na vitória do último sábado frente ao Estrela da Amadora, por 2-0, na Luz.Desde logo, as águias pagam 6.500 euros devido à utilização de engenhos explosivos e pirotécnicos. De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina da FPF, foram usados quatro petardos, havendo nove ocorrências com flash lights e outra com um pote de fumo.À margem desta multa, o Benfica também pagará 612 euros após os adeptos terem chamado "filho da p..." ao guarda-redes do Estrela da Amadora, Bruno Brígido. O insulto surgiu em dose tripla, "aos dezassete minutos da primeira parte e aos vinte cinco e vinte sete minutos da segunda parte", quando o guardião estava a repor a bola em jogo.Noutro âmbito, o Benfica vai ainda pagar 1.122 euros, pelo facto de a 2ª parte ter começado "3 minutos depois da hora prevista", face ao "atraso de ambas as equipas, no terreno de jogo, sem motivo de justificação.