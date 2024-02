A "boa fase do Benfica", João Neves "precisará de tempo" e os elogios de João Mário: tudo o que Schmidt disse

há 17 min 18:07

Schmidt: «João Neves titular? Vou falar com ele e tomar uma decisão»

João Neves vai jogar? Em que estado está o jogador?

"Ficámos todos muito chocados e tristes com o que aconteceu com a mãe dele. Tentámos ajudá-lo da melhor forma possível e estamos juntos com ele. Temos total compreensão por toda a situação que está a passar neste momento e claro que ouvimos aquilo que era o desejo e a decisão dele de juntar-se ou não à equipa no treino ou viajar connosco. Ao fim ao cabo, foi isso que ele quis [estar com a equipa] e eu acredito que seja bom para ele estar com os seus companheiros e jogar futebol no campo. Ainda assim, ele precisará de tempo para lidar com toda esta situação. A vida continua e nós vamos tentar ajudá-lo sempre da melhor forma que conseguirmos. Sobre amanhã, ainda terei que pensar. Vou falar com ele e depois vou pensar e tomar uma decisão."