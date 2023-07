David Fernandes assina contrato de formação com o Benfica

Apesar de só ter feito meia época no plantel principal do Benfica, João Neves já é uma referência para os miúdos do Seixal. É o caso de David Fernandes, defesa-direito que assinou contrato de formação com as águias. “O meu jogador favorito da equipa A é o João Neves porque tem muita garra e é formado no Benfica”, afirmou o jovem, de 14 anos, à BTV.

David Fernandes vai para a 6ª temporada de ligação às águias e daqui a 10 anos ambiciona “estar a jogar na equipa profissional”. Questionado acerca de quem é o seu ídolo, aponta um jogador da sua posição e que também foi formado no Seixal: “É o João Cancelo porque tem muita técnica.” Iniciado de 1º ano, foi recrutado no CFT de Aveiro.