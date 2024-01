David Neres de volta quase três meses depois: brasileiro no banco para o jogo com o Boavista

David Neres é a grande novidade nos convocados de Roger Schmidt para o duelo desta sexta-feira frente ao Boavista, a contar para a 18.ª jornada da Liga Portugal Betclic. Ausente das opções do treinador alemão do Benfica desde 28 de outubro de 2023, altura em que se lesionou no jogo com o Casa Pia na Luz, o brasileiro está hoje de regresso aos convocados das águias quase três meses depois de se ter lesionado.