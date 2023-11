David Neres vai ser operado na quinta-feira

David Neres vai ao bloco operatório já amanhã (quinta-feira), apurou. O brasileiro será operado ao joelho esquerdo de modo a tratar a lesão no menisco interno, que foi revelada pelo Benfica um dia depois do empate (1-1) com o Casa Pia.Depois de analisada a situação clínica do avançado, o departamento médico dos encarnados decidiu avançar para a cirurgia. Tal implica que o jogador, de 26 anos, só regresse à competição em 2024.