Depois da derrota em Milão... Trubin ofereceu uma 'prenda' a Fabrizio Romano

Trubin está cada vez mais adaptado à realidade do Benfica e as suas recentes exibições têm centrado atenções, tendo sido amplamente disntiguido como o melhor da equipa na derrota (0-1) em casa do Inter. Ora, depois desse encontro referente à 2ª jornada do Grupo D da Champions, o guardião ucraniano voltou a dar que falar por ter dado uma ‘prenda’ a… Fabrizio Romano.Como forma de agradecer a atenção dispensada na sua mudança para o clube da Luz, Trubin ofereceu uma camisola autografada ao jornalista italiano, especialista em questões relativas ao mercado de transferências. O próprio Fabrizio agradeceu o presente na sua conta oficial do Instagram, acompanhando a fotografia da dita camisola com a seguinte frase: "Guarda-redes monstro. Obrigado irmão", pode ler-se. Trubin republicou a mensagem e escreveu a icónica frase que Fabrizio costuma utilizar para dar como certa uma transferência: "Here we go [aqui vamos nós, em português]."