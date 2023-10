Di María ainda é dúvida para jogo com a Real Sociedad

Apesar de Schmidt ter vindo a baralhar o seu quarteto ofensivo, há pelos menos um jogador sobre o qual não tem dúvidas: Di María, que, estando disponível, foi sempre a jogo. E, por isso, o campeão do Mundo pela Argentina representa agora uma dor de cabeça, visto que é ainda uma dúvida para o duelo de amanhã. O extremo continua a dar tudo por tudo para recuperar da lesão muscular na coxa esquerda sofrida em Milão.Também Bah, a contas com um traumatismo no pé esquerdo, não tem presença garantida amanhã. Já Kökçü, que sofreu igualmente nas últimas semanas com uma lesão, é dado como quase certo nas opções.