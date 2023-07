Di María confiante apesar das últimas derrotas: «O melhor ainda está para vir»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

As derrotas nos últimos dois particulares espalharam preocupação pela nação benfiquista, não só pelos resultados negativos, mas também pelos inesperados momentos de desinspiração que a equipa de Roger Schmidt evidenciou frente a Burnley e Feyenoord. No entanto, na sequência do desaire frente à formação de Roterdão, Di María espelhou tranquilidade e mostrou confiança para o futuro."Continuamos a preparação. O melhor está para vir", escreveu o internacional argentino nas redes sociais. Este momento da equipa , diga-se, também coincide com um ligeiro 'apagão' do extremo, que passou ao lado dos últimos dois jogos após um arranque fulgurante em que marcou frente a Basileia, Celta e Al Nassr.