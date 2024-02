Di María desafiado a disputar a Libertadores

¡Ángel Di María, la @CONMEBOL @Libertadores te espera para cumplir tu sueño de volver a jugarla!



¿Nos vemos después de la CONMEBOL @CopaAmerica? pic.twitter.com/21J280ShEx — Alejandro Domínguez (@agdws) February 1, 2024

Di María voltou a manifestar o desejo de disputar a Libertadores com a camisola do Rosario Central, clube onde se formou e ao qual pretende regressar na próxima época, depois de terminar contrato com o Benfica. Ora, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, aproveitou a oportunidade para formular um convite especial ao extremo dos encarnados."Ángel Di María, a Libertadores está à tua espera para realizares o teu sonho de voltar a jogá-la! Vejo-te depois na Copa America?", escreveu o dirigente no X, numa publicação em que identificou o jogador do Benfica. Refira-se que a ilustração que acompanha a publicação mostra o camisola 11 da seleção argentina a preparar-se para levantar o troféu da Libertadores.