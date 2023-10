Di María desmente conversa com diretor-desportivo do Rosario: «Só falo com o presidente»

Ángel Di María desmentiu ter falado com o diretor-desportivo do Rosario Central sobre o regresso ao clube argentino. Ainda assim, em declarações ao programa ao programa 'Todo Pasa', da rádio Urbana Play, deixou em aberto essa possibilidade, depois de terminar o contrato com o Benfica, no final de junho de 2024."Falei com Ángel, termina contrato em Portugal em meados de 2024 e todos o desejamos", disse o diretor-desportivo do Rosario Central, Federico Lussenhoff, a semana passada. "Nunca falei com ele. Só falo com o presidente, Gonzalo [Belloso], porque temos boa relação", garantiu agora o melhor marcados das águias.O Rosario, clube que o campeão do Mundo representou antes de rumar à Europa e ao Benfica, em 2007, há muito que tem trabalhado para garantir o regresso do 'filho pródigo'. Os dirigentes dos 'canalhas' procuram agora concretizar a operação com discrição.Di María, de 35 anos, não se compromete, mas deixa a porta aberta. "Na minha cabeça está o regresso ao Central, como esteve voltar ao Benfica. Sempre disse que queria voltar se me sentisse bem e acredito que estou na plenitude [das minhas capacidades]. O meu contrato termina em 2024 e essa opção está [em aberto]. Estou em contacto com o presidente, Gonzalo, com quem tenho ótima relação", acrescentou.Na mesma entrevista, Di María reforçou que pretende despedir-se da seleção argentina depois da Copa América do próximo ano, uma declaração que teve muito impacto na Argentina. "Depois da Copa América termina para mim. Será a despedida. Vim para o Benfica, que me deu a possibilidade de continuar na seleção, atuando em bom nível. Gostaria de estar na próxima Copa América e vou fazer tudo para isso."A recuperar de uma lesão que o afastou dos últimos jogos da seleção alvi-celeste, Di María contou que o sonho de jogar no Rosario foi alimentado pela mãe. "Cada vez que passávamos pelo relvado do Central, ela dizia-me 'qualquer dia vais jogar aqui'. Eu dizia que sim, mas apenas porque queria divertir-me, para ser feliz, por amo jogar futebol".