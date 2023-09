Di María e Otamendi saboreiam juntos a vitória no clássico

View this post on Instagram A post shared by Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

Ángel Di María e Otamendi estão esta noite juntos... a saborear o triunfo importante, frente ao rival FC Porto. A dupla benfiquista partilhou imagens do jantar deste sábado, com o extremo a tomar conta da carne."Não é só o dos golos importantes. Terrível assador! Amo-te amigo", gracejou o central, numa partilha em que surge ao lado do compatriota.Hoje, os dois jogadores experientes ficaram a saber também que foram convocados por Lionel Scaloni para os encontros com o Paraguai (12 de outubro) e com o Peru (17 de outubro), relativos à fase de apuramento para o Mundial de 2026.