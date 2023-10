Benfica "sem medo" de ninguém, fuga ao tema João Victor e a situação de Arthur: tudo o que disse Roger Schmidt

Roger Schmidt antecipou esta tarde, já em Itália, o duelo de terça-feira entre Benfica e Inter Milão, da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões."Inter continua onde acabou na época passada. Esteve perto de ganhar final da Champions, estão no topo da Liga. Jogam bom futebol. Não perderam jogadores chave, estão habituados uns aos outros, têm o mesmo treinador, por isso é um desafio jogar contra eles. Na época passada era igual, acho que fizemos as coisas bem. Podíamos ter ganho. Não foi há muito tempo, foi um jogo especial. Tentámos tudo para dar a volta à derrota caseira, no final foi 3-3. Sabemos que é difícil, mas acreditamos em nós mesmos. Temos experiência nos jogos europeus e o que tentamos é mostrar o nosso melhor futebol, manter abordagem e lutar pelos 3 pontos. É esse o objetivo para amanhã.""Não temos medo. Nunca temos medo, não importa se jogamos contra quem jogamos. Respeitamos o adversário sempre, especialmente quando é uma equipa como o Inter. Acho que são uma equipa completa, podem jogar futebol diferente. Podem defender se precisarem de defender, atacar se precisarem de marcar. Por isso, têm jogadores experientes, jogadores no banco. Já o mostraram. Temos de estar preparados para tudo. Não têm só um estilo de jogo, tal como nós não temos. Temos de influenciar a história do jogo o máximo possível. Conseguir vantagem durante o jogo, porque quando eles comandam é difícil. A nossa mentalidade para amanhã é ter uma boa abordagem tática ao jogo e temos de jogar o nosso melhor futebol.""Temos algumas mudanças no nosso plantel e onze, alguns novos jogadores. O Inter alguns, na frente perderam Lukaku e Dzeko, mas contrataram o Thuram, encaixa bem no Lautaro. Têm uma boa dupla. Jogam de forma similar, com o mesmo treinador. O estilo de jogo depende deles. Muitos cruzamentos, mutios jogadores atrás da bola, é clara a forma como jogam e criam chances. Acho que é assim.""Não, não hoje. Prefiro não comentar hoje.""É sempre muito difícil comparar avançados. Mas o que mostrou no último jogo, quatro golos em quatro remates, se consegues isso tens uma qualidade de topo. Os golos mostram que é muito inteligente no posicionamento, em encontrar o momento certo, tem boa finalização. É um jogador de topo, o Inter foca-se nele. Encontram-no, tem confiança no Inter e crei oque é um dos melhores avançados da Europa. ""A última temporada começou melhor do que nós, ganhámos em casa. Tornou tudo mais fácil. Agora temos uma situação emq ue perdemos em casa. Só há seis jogos para fazer a diferença. A situação é mais difícil. Amanhã não é decisivo. Não estamos a olhar ao resultado global. Estamos focados no jogo de amanhã. Todos os jogos são decisivos na fase de grupos. Amanhã é a próxima oportunidade de trabalhar na nossa situação. É difícil, claro, seria fantástico ganhar, um ponto podia ser bom. Temos de jogar um bom jogo para ter a chance de conseguir pontos aqui. É esse o nosso foco.""Tudo é possível, sempre. Deixamos sempre oportunidades de fora. Jogamos normalmente com avançado centro. No ano passado com o Gonçalo Ramos. Agora temos novas opções, com o Casper, Arthur e Musa. O Petar esteve muito bem nos últimos jogos, por isso teve as suas chances. Com o Arthur não é tão fácil, porque veio depois da pré-temporada, tem de adaptar-se, tem de ganhar o feeling pelo estilo de jogo. Vamos dando o máximo de minutos para facilitar-lhe as coisas. Acreditamos nele, é um jogador muito bom e uma boa pessoa. Amanhã precisamos de uma boa abordagem no onze, mas temos também de ter os jogadores suplentes prontos. Precisamos deles, energia e armas frescas prontas."Não. O Inter mereceu seguir para as meias-finais. Aceitámos. Foram jogos duros, tentámos tudo no final. Ganharam em Luz, por isso foram às meias-finais. Agora é uma nova batalha, uma nova situação, não nada a ver."