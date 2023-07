Di María eleito melhor jogador do Troféu do Algarve

O Benfica conquistou o Troféu do Algarve e Di María teve ainda mais motivos para sorrir, porque foi uma peça importante nas duas vitórias ao fazer o gosto ao pé em ambos os particulares e levou para casa o prémio de melhor jogador da prova. Aos 35 anos, o avançado do Benfica recebeu a distinção, numa votação promovida pelos jornalistas dos órgãos de comunicação presentes no torneio e certo é que fez as delícias do fãs.

De resto, as águias continuam imbatíveis na pré-época, com quatro vitórias. Antes do triunfo de ontem, bateram Southampton (2-0), Basileia (3-1) e Al Nassr (4-1).