Di María exibe regresso aos treinos e mostra-se entusiasmado

Afastado da competição há mais de três semanas, Di María exibiu o regresso aos treinos e mostrou-se entusiasmado, através das redes sociais. O argentino fez uma publicação no Instagram, com vários 'emojis', mostrando que está pronto para a receção ao Casa Pia, neste sábado, tal comotinha noticiado na edição desta sexta-feira.O extremo já tinha treinado no relvado na véspera do jogo frente à Real Sociedad, mas ficou de fora dos convocados por precaução. Agora, está apto, mesmo que ainda esteja sob alguma vigilância médica.Di María, recorde-se, contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda na derrota em Milão, por 1-0, frente ao Inter, num encontro em que foi substituído aos 80 minutos.