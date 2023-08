Di María goza folga na praia com a família

O plantel dos encarnados desfrutou ontem de uma folga concedida pela equipa técnica, com Di María a aproveitar as altas temperaturas que se fizeram sentir para relaxar numa praia da margem sul na companhia da mulher, Jorgelina, e das filhas, Mía e Pía. O campeão mundial deu conta da felicidade no Instagram, com duas stories em que surge muito sorridente.

O regresso aos trabalhos está agendado para esta manhã, no Seixal, tendo em vista o clássico com o FC Porto agendado para 4ª feira, em Aveiro. Após as duas derrotas consecutivas frente ao Burnley (0-2) e Feyenoord (1-2) nos últimos particulares da pré-época, os encarnados pretendem entrar com o pé direito em 2023/24 com um triunfo na Supertaça diante dos dragões.