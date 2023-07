Di María já está de volta a Lisboa para seguir para o estágio do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Di María já está de regresso a Lisboa, seguindo ainda hoje para o estágio do Benfica em Inglaterra. O jogador argentino, assim como Otamendi, teve autorização do clube para se apresentar mais tarde por ter estado ao serviço da Argentina.Os dois vão juntar-se finalmente ao grupo, bem como Jurásek. O lateral oficializado ontem já cumpriu os habituais exames médicos e físicos e seguirá viagem com o líder e os dois campeões mundiais.