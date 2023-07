Di María "muito feliz" no ponto de partida

Ángel Di María assume estar "muito feliz por estar de volta ao Benfica". "Foi o meu primeiro clube na Europa e eu fui muito feliz lá", começou por responder aos fãs que o questionaram na aplicação 'Residency'.

Apesar de não esconder que está bastante entusiasmado com o regresso à Luz, o campeão do Mundo assinala que tem ainda um sonho por cumprir... no outro lado do Atlântico. "Antes de me retirar, gostaria de ganhar um campeonato com o Rosario Central, um objetivo que ainda está por cumprir", respondeu, dando ainda conta que o melhor jogador que teve ao lado foi Lionel Messi, na seleção argentina.

De referir que o jogador encontra-se a cumprir o último período de férias, em Ibiza, antes de se juntar aos trabalhos dos encarnados, na terça-feira. E ontem partilhou uma fotografia das duas filhas equipadas a rigor com a nova camisola que o pai irá envergar no Benfica. Nas costas, claro está, o nome Di María e o número 11, aquele que o avançado irá utilizar nesta segunda passagem pelo emblema da Luz.