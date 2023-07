Di María na partida de homenagem a Maxi Rodríguez: mas será que vai a jogo?

View this post on Instagram A post shared by SportsCenter ESPN (@scespn)

Ángel Di María chegou há instantes ao hotel onde se concentram os convidados para a partida de homenagem a Maxi Rodríguez. Só ainda não é certo que 'El Fideo' vá a jogo... O extremo, que está a caminho do Benfica, não garantiu que vá subir ao relvado, para integrar uma equipa que defrontará outra de antigas estrelas do Boca Juniors.Para já, 'Angelito' vai convivendo com antigos companheiros de seleção e não só. Pablo Aimar e Javier Saviola, com quem se cruzou também na Luz, são outros dos rostos conhecidos dos benfiquistas que estarão no jogo de hoje dedicado a Maxi Rodríguez. Diga-se que Lionel Messi também está em Rosario, mas, à semelhança de Di María, não é certo que o aniversariante jogue.O dia de amanhã também será de convívio. O avançado, que é esperado em Lisboa nos próximos dias, deverá marcar ainda presença num jogo de despedida de Riquelme, em Buenos Aires.