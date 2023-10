Di María: «Neres é muito rápido e explosivo»

Na antevisão ao duelo de amanhã, com o Inter Milão, Di María foi questionado sobre David Neres, que com ele fez dupla no clássico frente ao FC Porto. O internacional argentino deixou-lhe elogios, ainda que tenha atirado a decisão sobre quem vai jogar para Roger Schmidt. "É um jogador que tem muita qualidade, é muito rápido e explosivo e está a atravessar um bom momento. Fez um grande jogo e o passe para eu marcar ao FC Porto", avaliou."Quem deve jogar? A pergunta é mais para o treinador, é ele que decide. Quando jogou o João Mário, ganhámos, fomos igualmente ofensivos. Pode haver uma diferença com Neres pela sua velocidade, pelo 1 contra 1, mas acho que jogando um ou outro somos ofensivos. Sobre defender, temos de o fazer todos a 100 por cento, se não é impossível no futebol de hoje. Estiveram os dois muito bem", diz ainda.Depois, Di María definiu várias vezes o duelo no Giuseppe Meazza como "difícil". "Vai ser um jogo muito difícil. Têm jogadores muito importantes, com muitíssima qualidade. O ambiente aqui também ajuda muito o Inter e por isso vai ser um jogo muito complicado, em que teremos de estar a 100 por cento para arrancarmos um bom resultado", acrescentou."Nem sempre se pode ser decisivo, às vezes isso não acontece [risos], mas a verdade é que estou muito feliz por como me estão a sair as coisas. Já o disse várias vezes desde que cheguei: estou muito feliz por estar cá [no Benfica] outra vez. Sinto-me em casa. Estou a ultrapassar um bom momento e isso para mim é fundamental porque posso ajudar a equipa a continuar a ganhar, a continuar a crescer e a ganhar títulos. O jogo de amanhã vai ser complicado, eles têm jogadores com muita qualidade. É difícil dizer se é um ou outro a poder decidir o jogo, têm 11 ou mais jogadores que podem decidir, por isso se não estivermos a 100 por cento vamos passar um mau bocado"."Sim, vejo-o bastante. Está a fazer muitos golos, a atravessar um bom momento, mas não, não falei com ele. Falarei amanhã antes ou depois do jogo. Não gosto muito de falar antes com os companheiros que vou defrontar, é uma questão minha"."Sim, eliminaram o Benfica na temporada passada mas o Benfica também teve muitas possibilidades de passar. Penso que o Inter está exatamente igual ao ano passado: em primeiro na Liga, a jogar muito bem, a fazer muitos golosy, é o último finalista na Champions e terminou o ano como começou. Vai ser um jogo muito difícil amanhã".