Di María no relvado: mais um treino do Benfica em St. George’s Park

Roger Schmidt orienta mais uma sessão de treino no St. George’s Park. Hoje, conta com três caras novas: Di María, Otamendi e Jurásek.Os dois reforços e o capitão até já treinaram ontem, quer no ginásio, quer no relvado, mas juntam-se agora pela primeira vez a todo o restante plantel em solo inglês.Otamendi, com entorse no joelho esquerdo, efetua tratamento no ginásio e treino com limitações no relvado.Estes três jogadores, assim como Gonçalo Ramos, que está ainda na fase final de recuperação à lesão na coxa direita, e também Marcel, assistiram à vitória (2-0) frente ao Southampton desde a bancada.André Gomes (operado ao ombro esquerdo) faz tratamento e trabalho de ginásio.