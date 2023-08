O Benfica arrancou a Liga Betclic com uma derrota por 3-2 frente ao Boavista no Bessa, mas este resultado negativo não retira confiança a Di María, que acredita que as águias irão dar a volta por cima. Numa publicação nas redes sociais, o avançado argentino lembra que o campeonato é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, pelo que a confiança na revalidação do título está intacta."Não foi o começo que queríamos. Apesar disso, demonstrámos que somos muito fortes. Isto acabou de começar e a Liga é muito comprida. Temos de continuar a trabalhar para voltar às vitórias. Vamos Benfica", escreveu o craque argentino, que deixou o relvado do Bessa furioso, depois de ser substituído por Morato.