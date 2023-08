Di María: «Três dias para voltar»

Ángel Di María mostrou-se ontem ansioso por voltar ao Estádio da Luz, o que irá acontecer no sábado, quando o Benfica defrontar o Est. Amadora. "Três dias para voltar", escreveu , no Instagram.

O avançado, de 35 anos, já fez duas partidas esta época, em Aveiro, com o FC Porto, e no Bessa. Por isso, só no sábado é que vai voltar a sentir o ambiente da Luz, que conhece bem, da primeira passagem pelo Benfica, entre 2007 e 2010.

A última partida que Di María disputou no recinto encarnado foi a 24 de abril de 2010, na goleada ao Olhanense (5-0), para a qual contribuiu com um golo e duas assistências. Na jornada seguinte, o Benfica perdeu no terreno do FC Porto, com o internacional argentino a ver um amarelo, que o retirou do último jogo da época, frente ao Rio Ave. Nesse encontro, que selou a conquista do título, Di María só foi ao relvado festejar o campeonato.