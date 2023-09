Di Meco e a mão de Vata: «Se o tenho marcado de maneira diferente...»

Passados mais de 33 anos do célebre encontro entre Benfica e Marselha, decidido com um golo de Vata com a mão, o antigo defesa Éric Di Meco assume responsabilidades nesse lance. Agora com 60 anos, o antigo internacional francês puxa a fita atrás e recorda esse lance em entrevista ao site do clube."A mão de Vata foi mesmo à minha frente e, ainda hoje, sinto-me responsável. Se o tenho marcado de uma maneira diferente, se calhar ele tinha feito as coisas de outra forma", afirmou Di Meco, que classificou Carlos Mozer, ex-central do Benfica e que fez parte dessa equipa francesa, como um dos defesas "mais duros" que conheceu.Nessa meia final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, o Benfica perdeu, por 2-1, no Vélodrome, a 4 de abril de 1990. Lima marcou para as águias. Na segunda mão, perante 120 mil espectadores nas bancadas do Estádio da Luz, Vata, com a mão, selou a qualificação das águias para a final. No encontro decisivo, em Viena, o Milan levou a melhor, graças ao golo de Rijkaard.