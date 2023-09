Diogo Ferreira reforça Benfica

O Benfica anunciou esta terça-feira a contratação de Diogo Ferreira. O médio, de 18 anos, chega aos encarnados por empréstimo do Amora por uma época para ser integrado na equipa sub-23."Sinto uma enorme felicidade por assinar pelo Benfica, o meu clube do coração, e esta felicidade torna-se ainda maior quando posso juntar as vertentes profissional e pessoal. Os objetivos de cada jogador da formação passam por chegar à equipa principal, sempre com os pés bem assentes na terra, porque não é um passo fácil, não é de um momento para o outro que chegamos lá", afirmou o médio à BTV.Enquanto sub-19, Diogo Ferreira participou em 20 jogos (um golo) pelos seniores do Amora em 2022/23, além de ter alinhado em 13 jogos (três golos) pela equipa de juniores. Já nesta época (2023/24), o médio jogou nas três primeiras jornadas que o Amora disputou na Liga 3.