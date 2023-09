Domingos Soares de Oliveira acerta acordo com Al Ittihad

De saída do Benfica, Domingos Soares de Oliveira deslocou-se à Arábia Saudita para acertar o acordo com o Al Ittihad, formação orientada pelo português Nuno Espírito Santos.

Depois de 20 anos na SAD encarnada, o co-CEO daquela sociedade ultimou o relatório e contas do último exercício, apresentado na passada quarta-feira e que fechou com um lucro de 4,2 milhões de euros.

Há muito alvo de contestação, quer no seio da estrutura diretiva, quer de outros quadrantes do universo encarnados, Soares de Oliveira, de 62 anos, vai rumar ao um país que não olhou a meios para contratar estrelas do futebol mundial. As alteração na SAD devem ainda contemplar a entrada de Sara do Ó, para o lugar de Gabriela Rodrigues Martins.