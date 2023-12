Dono da camisola 10 do Rosario Central pronto a cedê-la a Di María

O possível regresso de Ángel di María ao Rosario Central continua a entusiasmar o clube argentino, tanto entre os adeptos como no seio do grupo de trabalho orientado por Miguel Ángel Russo. Como ficou bem patente nas declarações de Víctor Malcorra, o extremo esquerdo que tem a camisola 10 do clube, que se mostrou orgulhoso por conta de um simples... comentário nas redes sociais."É um orgulho que um jogador como o Ángel comente uma foto. Oxalá possa vir jogar connosco", desejou o 10 do Rosario Central, que em seguida fez uma espécie de promessa: "Se quiser a 10, deixo-a sem problema".Di María, refira-se, tem contrato com o Benfica até final da presente temporada, podendo rubricar um pré-acordo com outra equipa a partir de 1 janeiro.