Dupla benfiquista nos convocados da Argentina e Trubin chamado pela Ucrânia

Otamendi e Di María estão nos convocados da Argentina, com vista aos primeiros jogos de qualificação para o Mundial'2026. A formação alviceleste irá receber o Equador na madrugada de 8 de setembro e visita o reduto da Bolívia, dia 12.Ambos os jogadores fizeram parte da caminhada da Argentina rumo à conquista do Mundial'2022 e, apesar da veterania, mantêm-se figuras cruciais para o selecionador Lionel Scaloni.No dia em que foi conhecida a chamada de Musa à seleção croata, Trubin também está convocado pela Ucrânia, que recebe Inglaterra, dia 9 de setembro, e visita a Itália, dia 12. Com sete internacionalizações, o novo guarda-redes dos encarnados foi titular nos últimos jogos da Ucrânia, em junho.