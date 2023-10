Dupla da Seleção regressa hoje

João Neves e António Silva, os dois benfiquistas que estiveram ao serviço da Seleção Nacional, regressam hoje aos trabalhos no Seixal. O médio, refira-se, volta às ordens de Roger Schmidt depois de uma semana particularmente feliz, já que teve direito à estreia por Portugal na goleada frente à Bósnia, por 5-0.

Ontem, o norueguês Aursnes, o croata Musa e o checo Jurásek já tinham voltado ao Benfica Campus. Com as chegadas a conta-gotas, Otamendi e Neres serão os internacionais a chegar mais tarde, já que jogaram na última madrugada no Peru e no Uruguai, respetivamente.