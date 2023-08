Eficácia de Musa em alta

Musa voltou a deixar a sua marca ao entrar em campo saído do banco de suplentes, marcando o segundo golo das águias diante dos portistas. Elogiado por Roger Schmidt – "Musa esteve muito bem", afirmou o técnico no final do clássico –, o avançado ajudou a decidir a Supertaça e somou pontos na luta pela titularidade no arranque da Liga, no Bessa.

A exibição do internacional croata foi seguida com atenção no seu país. "Joker de Dalic [selecionador da Croácia] marca e Benfica vence a Supertaça", escreveu a publicação 'tportal.hr', ao passo que o jornal 'Vecernji' destaca que "Musa marca aos rivais e oferece ao gigante português o primeiro troféu da época". Quanto ao 'index.hr', considera que o jogador do Benfica é "o avançado croata mais eficiente".