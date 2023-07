Elogios aos reforços, a presença de Neres na Supertaça e o novo mercado saudita: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt deu este sábado a primeira conferência de imprensa da temporada na véspera do particular frente ao Feyenoord. Depois das respostas aos jornalistas, a comitiva das águias seguirá viagem para Roterdão, onde vai defrontar os holandeses. O jogo será no domingo, às 15 horas, com Aursnes e Kökçü a reencontrarem os antigos colegas."Amanhã será um jogo difícil, o Feyenoord é equipa complicada, será um teste final antes da Supertaça. O Feyenoord joga com muita intensidade, é um excelente teste. Até agora a equipa tem estado bem, os jogadores estão motivados, a atmosfera é excelente. Para amanhã temos toda a equipa a postos, incluindo o Otamendi, que está recuperado. Estamos satisfeitos com a pré-época, é um tempo crucial para a época em termos de tática e mentalidade. Temos feito a melhor preparação possível e amanhã espero que seja um bom jogo. Depois, ainda temos alguns dias para preparar a Supertaça."Não há garantias. Ele faz parte do Benfica, da filosofia do Benfica. É uma interrogação para a nova temportada, se pudesse escolher ficava com ele. Mas temos de nos preparar se alguém chegar e o quiser levar e ele quiser sair, temos de aceitar. É um excelente jogador, mas está tudo em aberto. Enquanto o mercado estiver aberto não há garantias. Há um novo mercado na Arábia Saudita e podem chegar aos valores, mas ainda não sabemos.""Tentámos preparar uma boa equipa para a nova época, isso é crucial porque jogamos para o campeonato, para a Taça e para Liga dos Campeões. Estou feliz com a base da equipa que continua, não perdemos muitos jogadores, perdemos alguns mas tentámos substituí-los da melhor forma possível. É possível que percamos um ou dois jogadores, temos de estar preparados. Também com os guarda-redes. Contamos com os nossos jovens guarda-redes, o André está lesionado por alguns meses, mas estou tranquilo com isso. Os guarda-redes jovens têm muito talento e estamos bem com essa situação.""Temos de investir, vendemos jogadores, comprámos outros porque temos de manter a qualidade. Tentámos fazer isso de forma inteligente, para manter o equilíbrio, sempre foi isso que precisámos. Neste momento estou muito feliz com a equipa e, se me perguntar pelos objetivos, eles são claros: jogar bom futebol, colocar em prática um jogo que os benfiquistas queiram ver nos estádios. Estamos focados no início da época e vamos dar o nosso máximo em todas as provas.""É falado na imprensa, não tenho influência nessa discussão. Estas histórias não são muito realistas para mim. O Benfica vendeu-o por 120 milhões, regressar por estes valores... Se um jogador deixa o Benfica por 100 milhões e regressa após dois anos? Como pode isso acontecer? Financeiramente parece-me impossível. Acho que é um excelente jogador, a sua evolução se calhar não foi o que esperavam, tem todo o potencial para ser um excelente jogador, mas neste momento isso não é assunto para mim.""Não vejo nem leio comentários sobre jogadores, já falámos sobre os guarda-redes. O Benfica está sempre atento a todas as posições, não apenas à de guarda-redes. Estamos abertos a encontrar soluções, já falei sobre isso.""Até agora excelentes. São jogadores diferentes, já os conhecemos há muito tempo. O Kökçü não foi possível contratá-lo antes, mas a partir do momento em que decidiu vir, foi um excelente passo para ele e é bom para o Benfica. A forma como lê o jogo, é flexivel, muito bom com a bola... Um excelente jogador. Tivemos de substituir o Grimaldo e tentámos encontrar o jogador certo no mercado. O Juracek tem um perfil diferente do Grimaldo, mas para ele o Benfica tambvém é um passo importante, é uma excelente oportunidade para jogar num dos maiores clubes da Europa e esta atitude é muito positiva. Têm demonstrado no treino que é especial para vir para cá. O Di María... Poucos jogadores voltam ao clube onde crescem e ele fê-lo. Tinha outras opções mas para ele era especial voltar. Conheço-o há três semanas, claro que o conhecia como jogador, mas não como pessoa. A qualidade é extraordinária, a forma como entrou an equipa, como se diverte a jogar, a motivação em trabalhar ao máximo... Estou muito feliz com estes jogadores. E com os regressos também. O Tomás Araújo está muito bem, na minha opinião vai ser um jogador de topo no Benfica. Temos outros jogadores para aquela posição na equipa, mas ele vai jogar. Tem estado muito bem nos jogos particulares. Estou feliz com todos os jogadores que temos agora na nossa equipa.""Fico feliz por o termos, precisamos de todas as opções. O objetivo é termos todos os jogadores disponíveis. Acho que é a decisão certa.""Não tinha muitas opções. Às vezes tento experimentar outras coisas, treinamos isso, para nos adaptarmos depois no jogo, termos diferentes posições e diferentes perspetivas."