Empresário afasta possibilidade de Trubin rumar ao Benfica

Yuri Danchenko, empresário de Anatoliy Trubin, afastou a possibilidade do guarda-redes do Shakhtar Donetsk rumar à Luz. Como o nosso jornal revelou, o ucraniano foi sondado pelas águias mas nunca chegaram a haver negociações, sendo que a SAD benfiquista virou-se para Bento."Estamos a considerar as cinco principais ligas europeias, incluindo o Inter e a Udinese. O campeonato italiano é de alto nível e estamos, naturalmente, interessados nisso. Anatoly tem como objetivo jogar nas ligas principais e está absolutamente pronto para isso", disse o agente, em declarações divulgadas pelo portal 'Sport.ua'.