Equipa de sub-23 do Benfica inicia pré-época

A equipa de sub-23 iniciou ontem a pré-época com a realização de exames médicos e testes físicos, divididos entre o Benfica Campus e o Hospital da Luz, procedimentos que se prolongam hoje. Apresentaram-se 23 jogadores, os quais realizam amanhã o primeiro treino às ordens de Paulo Lopes, no Seixal. O antigo guarda-redes, de 45 anos, estreia-se como técnico principal após cinco épocas como adjunto e treinador de guardiões em várias equipas das águias.

Os encarnados anunciaram vários jogos particulares durante a pré-temporada, sendo que o primeiro está previsto para sábado, 15 de julho, no Benfica Campus, diante do Mafra sub-23. Seguem-se os desafios frente ao 1º Dezembro, a 22 de julho, e Amora, dia 26. Depois, as águias vão efetuar um estágio em Quiaios, entre 28 e 31 de julho. Pelo meio defrontam o UFCI Tomar, a 30 de julho. A pré-temporada termina com um duelo no terreno do UD Santarém, a 2 de agosto.