Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Espanhóis avançam que Castellanos "estará a poucos dias" de fechar acordo com o Benfica 'Mundo Deportivo' refere que clube da luz "pagará a cláusula ao New York City, no valor 15 milhões de euros"





• Foto: Reuters