Espanhóis dão como certa saída de Gonçalo Ramos do Benfica Jornal 'As' fala ainda do "efeito dominó que as saídas de Mbappé e Kane podem causar"





• Foto: Luís Branca