Estádio da Luz celebrou 500 jogos com mais de 60 mil nas bancadas

O V. Guimarães acabou por ser o convidado do jogo 500 disputado pelo Benfica, no Estádio da Luz, para as provas oficiais e de forma involuntária acabou por entrar na festa ao ser goleado por quatro golos sem resposta.

Como é habitual, os adeptos encarnados voltaram a dizer presentes e, ontem, foram contabilizados 60.410 espectadores nas bancadas. O Estádio da Luz, que está quase a completar o seu 20.º aniversário, recebeu a sua primeira partida oficial a 2 de novembro de 2003. Nesse jogo, o Benfica recebeu o Beira-Mar e, de forma surpreendente, acabou por ser derrotado, por 1-2, para o campeonato.