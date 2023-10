Estádio da Luz vai ter "Mural dos Campeões" com jogadores escolhidos pelos sócios

Os sócios do Benfica podem votar, a partir de hoje, nos rostos que querem ver no "Mural dos Campeões", que irá nascer no Estádio da Luz. A iniciativa, de alusão ao 20º aniversário do recinto, leva a votação 278 jogadores que jogaram na nova casa das águias.Serão escolhidos 20 futebolistas para o mural, sendo que cada sócio terá de eleger o onze ideal.