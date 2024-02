Fehér homenageado no Estádio da Luz com presença da família

A família de Miklos Fehér esteve este domingo no Estádio da Luz para participar numa homenagem organizada pelo Benfica ao antigo avançado das águias. O momento deu-se antes da receção dos encarnados ao Gil Vicente, que é o primeiro jogo na Luz desde que se assinalaram os 20 anos do adeus ao húngaro.Os pais, a irmã e as sobrinhas do húngaro participaram na colocação de uma coroa de flores no busto do ex-jogador, que está na Luz, e que perpetua a memória do húngaro, que faleceu a 25 de janeiro de 2004, após uma paragem cardiorrespiratória num jogo entre as águias e o V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques.A família do ex-jogador, de resto, foi recebida por Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral, e por Simão Sabrosa, diretor para as relações internacionais e que pertencia ao plantel do Benfica quando Fehér faleceu, aos 24 anos.