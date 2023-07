Fernando Meira: «Benfica está à frente dos outros»

Presente este sábado na Nazaré no Circuito Liga Portugal Legends - para representar o V. Guimarães -, Fernando Meira abordou a atualidade do futebol nacional e assumiu que o Benfica é a equipa que parte em vantagem na luta pelo título de campeão nacional.

"Penso que é unânime dizer que o Benfica está mais forte, pelo facto de ter sido campeão, de não ter tido grandes saídas, com exceção do Grimaldo e que será difícil de suprimir, mas é uma equipa com muito mais opções. Espero que a situação do Rafa seja bem gerida, porque é um dos capitães e é sempre complicado ter um jogador influente em fim de contrato. Espero que isso não crie problemas no balneário. Seguramente não criará se o Benfica tiver resultados positivos", considerou o antigo jogador das águias.





"Em minha opinião, o Benfica está à frente dos outros concorrentes, devido à qualidade do plantel, mas sabemos que o FC Porto é sempre uma equipa difícil e sabemos como se batem as equipas do Sérgio Conceição, o Rúben Amorim será capaz de montar um Sporting muito atrativo, com juventude e ambição. E, depois, temos os outsiders, como o Sp. Braga que será uma equipa forte. Também a luta pela Europa será interessante, mas acima de tudo espero que seja uma Liga mais competitiva do que na época passada", finalizou.