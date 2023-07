Ferro apontado como exemplo para 42 miúdos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Centro de Formação e Treino de Aveiro é casa de 42 atletas que sonham em imitar os passos de Ferro, que deu aqui os primeiros passos antes de chegar à equipa A e sagrar-se campeão nacional. Os casos mais recentes de Rafael Rodrigues e Pedro Santos, que evoluíram na equipa B em 2022/23, são outros exemplos que dão força aos miúdos do distrito de Aveiro.

“Tentamos detetar e selecionar os melhores jogadores nesta área. Temos experiência e qualidade nesse campo, mas a concorrência é forte. A nossa forma de estar passa por chegar primeiro e sermos fortes no processo de contratação. Os jogadores também sabem quem têm aqui um espaço para serem do Benfica”, afirmou Nuno Meneses, diretor do departamento de prospeção, à BTV.