«Fez uma excelente partida»: ex-internacional ucraniano elogia exibição de Trubin frente à Macedónia

no triunfo (2-0) da Ucrânia sobre a Macedónia do Norte na qualificação para o Euro'2024 continua a merecer elogios. Vasyl Kobin, antigo central do Shakhtar Donetsk e da seleção ucraniana, foi um dos que destacou o guarda-redes do Benfica."Gostaria de dar os parabéns a toda a equipa pela vitória. Somámos três pontos importantes. A Ucrânia assumiu o controlo do jogo logo desde o início, entrou de forma agressiva, pressionou, criou várias oportunidades e marcou o primeiro golo. Depois o adversário reagiu, avançou com toda a força e criou problemas à Ucrânia, mas o Trubin mostrou-se bem e ajudou a equipa", afirmou Kobin, de 38 anos, citado pelo 'Sport.ua'. O antigo central destacou a exibição do guardião após o intervalo. "No segundo tempo, a seleção ucraniana jogou com o resultado. Temos que dar crédito ao adversário, porque esteve bem. Em primeiro lugar, gostaria de mencionar Trubin e Sudakov, eles fizeram uma excelente partida", frisou Kobin.